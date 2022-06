Kallas: NATO praeguste plaanide järgi häviks Eesti riik ja kultuur täielikult

„See tähendaks meie riigi ja kultuuri täielikku hävitamist,“ rõhutas Kallas Financial Timesi vahendusel. Ta tõi näitena, kui suurt kahju on tehtud Euroopa mõistes suurriigile Ukrainale üksnes 120, mitte 180 päevaga nagu Eesti puhul võiks lubada.

Kallase kriitika on suunatud NATO kaitseplaanile, mis pole arvestanud sellega, et suudab Eestit esimesest sõjapäevast kaitsta. Kallase sõnul heidutus lihtsalt ei tööta, kui Venemaal on perspektiiv, et tal õnnestub Eesti okupeerida.