Tartu linn keelab liiklusohutuse tagamiseks Riia tänaval kõndimise

„Saime alma mater’i professorite värskest uuringust teada, et liikluses peamine kannataja on jalakäija. Kõige turvalisem on liigelda võimalikult suure liiklusvahendiga. Juuli algusest augusti lõpuni kaotame ära Riia tänava kõnniteed ning loome nende asemel uued sõidurajad linnamaasturitele,“ rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas Kranaadi Tartu toimetusele.