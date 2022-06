Haigestumise kasv on peavoolumeedia tähelepanu alt suuresti välja jäänud, kuid leiab tähelepanu sotsiaalmeedias. Olav Osolin kirjutas pühapäeva õhtul Facebookis, et „viimastel päevadel tuttavad muudkui raporteerivad, et on Covidiga pikali ja päris vastikult. Ilmsesti tuleb hakata inimkonda jälgima jälle kahtlustava pilguga. Maski nagu ei tahaks veel ette panna, ehkki mõned juba kannavad.“