Abilinnapea annab Kakumäe maaomanikele lootust

NAKS-NAKS: Abilinnapea Vladimir Svet pooldab plaani kaitsta Kakumäe metsa, kuigi see rikub eraomanike õigust ehitada maju oma maale. Veel aasta tagasi leidis linn, et tolles metsas pole mitte midagi kaitsmist väärivat...

„Hoonestamise ulatus määratakse kindlaks detailplaneeringu koostamise käigus ning lähtudes keskkonnaalastest uuringutest (taimestiku, loomastiku, linnustiku, elupaigatüüpide jms kohta),“ selgitas abilinnapea. Samas lisas ta, et kaitsealal on prioriteediks loodusväärtuste säilimine. „Ma usun, et inimesed, kes on soetanud kinnistu Kakumäele looduslikku keskkonda, oskavad seda loodusväärtust hinnata ja on valmis leidma lahendusi, mis ka loodushoidu arvestavad. [---] Püüame nii kaitseala kui edasiste detailplaneeringutega jõuda olukorrani, kus Tallinna loodus oleks hoitud ja ka omanikud saaksid oma kinnistuid vastavalt sihtotstarbele kasutada.“