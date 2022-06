SÕJAPÄEVIK (125. päev) | Venemaa sõbralik nõuanne – aga te kapituleeruge

Venemaa hävitab tsiviilobjekte

Ukraina siseminister Denõss Monastõrskõi ütles, et Vene raketirünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on terroriakt, mis kinnitab Kremli eesmärki tahtlikult ukrainlasi hävitada. Nii kurb kui see ka ei ole, aitab see juhtum Ukrainal Monastõrskõi öeldud sõnumit, mis pole ammu enam uus, Läänele taas meelde tuletada.

Tõsi, levib ka analüüse, mille kohaselt Venemaa eesmärk siiski ei olnud kaubanduskeskust koos seal olnud inimestega sodiks lasta. Umbes poole kilomeetri kaugusel ostukeskusest asub masinatehas, mis teise raketiga samuti tabamuse sai. On neid, kes arvavad, et üks Vene rakett lihtsalt lendas märgist mööda. Vene relvade puhul poleks kümnete, ehk isegi sadade kilomeetrite kauguselt välja tulistatud rakettide poole kilomeetri jagu teelt eksimine mingi eriline üllatus.

Venemaa: kaubanduskeskuse hävitasid plahvatanud Lääne relvad.

Ka venelaste endi kommentaarid on samasse suunda, aga loomulikult ei ole mingit juttugi kuskil eksimisest. Vene kaitseministeeriumi versiooni järgi oli sihtmärgiks seesama masinatehas, kus aga hoiti venelaste väitel Lääne relvi ja laskemoona, mis siis plahvatades kuidagi hävitas ka umbes poole kilomeetri kaugusel asuva kaubanduskeskuse.

See kõik ei muuda muidugi asjaolu, et Monastõrskõi sõnul on venelased vaid paari päeva jooksul lendu lasknud umbes sada tiibraketti, hulk neist on tabanud just tsiviilobjekte ja nõudnud ohvreid. Näiteks tabasid raketid Mõkolajivi oblastis asuvat Otšakivit, kus samuti on mitmeid ohvreid.

Krementšuki kaubanduskeskuses on hukkunud kümneid inimesi. Praeguseks öeldakse hukkunute arvuks 20, vigastatuid on 59 ja otsingud jätkuvad. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles möödunudöises videopöördumises, et rünnaku ajal viibis kaubanduskeskuses umbes tuhat tsiviilisikut.

Venemaa „geniaalne“ lahendus