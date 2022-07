Mari Eek: Kütus kallis ja meel must? Sõida jalgrattaga

Leiutamisest alates on jalgratas vorminud maailma, kujundanud arusaamu ja muutnud elusid. Jalgratas andis naistele iseseisvuse ning võimaldas ka vaesematesse ühiskonnakihtidesse kuulujail koduümbrusest kaugemale liikuda – jalgratas on aastakümneid rajanud teed võrdsema maailma poole. Rattasõiduoskus, mis kord juba omandatud, ei unune – protseduurilise mälu poolt hallatuna kuulub see samasse kategooriasse kõndimise või emakeele kõnelemisega.