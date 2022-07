INTERVJUU | Kindral Herem: Kui magame õigel hetkel mobiliseerimise maha, oleme oma plaaniga läbi kukkunud

Kui Putin tahaks Eestit rünnata, siis mis vägedega?

Ega see, et Venemaa on kaotanud näiteks 40 tuhat sõdurit... mida see tähendab? Ta viis Ukraina piiri taha 200 tuhat, kas 100 tuhat Balti riikide vastu või ainult Eesti vastu on vähe? Seda on maa ja ilm.

Kui Venemaa teeks täna mobilisatsiooni – ma arvan, et nad võivad miljon ka püssi alla panna. Me ütleme, et neil on vähe väljaõpet – jah, see tõesti võtab aega. Venemaa on rauda palju kaotanud? No ja siis!? Meil on standardid teised. Kujutame ette, et meil peab olema midagi hullult viks ja viisakas, kõik superluks. Oma sõdureid Aafrikasse saates hoolitseme majutustingimuste eest ikkagi kõige kõrgemal tasemel. Venemaa ei hooli sellest. Me arvame, et on vaja tohutult head meditsiini või toitlustust tagada. Venemaal ükskõik.