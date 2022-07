Suurima kasumiga riigifirma oli RMK

See on hiigelsuur summa, kuid paraku on siin suuresti tegemist raamatupidamislike mängudega: suurema osa RMK hiidkasumist moodustab bioloogilise vara ehk metsa ümberhindamine. Seetõttu opereerib RMK tavaliselt ärikasumiga, mis oli mullu 84,4 miljonit eurot ja pärast dividendide tulumaksu maha arvamist 79 miljonit eurot.