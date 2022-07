Merilin Pärli: Naine on ka inimene

1776. aastal andis New Jersey osariik naistele meestega võrdse valimisõiguse (välja arvatud isikliku omandita abielunaised). 1807. aastal aga võeti see õigus naistelt valimispettusega võitlemise ettekäändel taas ära, misjärel said valida üksnes valged mehed. Kogu USA-s said naised valimisõiguse alles pealt saja aasta tagasi, 1920.