SÕJAPÄEVIK (135. päev) | Kuidas Venemaa suhtes pime Lääs praegusele sõjale teed sillutas

Venelaste okupeeritud Sjevjerodonetskis on hävinud või kahjustada saanud 80 protsenti elupindadest, väidab Luhanski kuberner Serhi Haidai. Linna jäänud elanike aitamise asemel on Vene sõdurid asunud seal rüüstama ja varastama. Sjevjerodonetskis puudub toimiv veevärk, pole gaasi ja elektrisüsteemid on rivist väljas – ehk olukord meenutab seda, mida on juba nähtud Mariupolis. Samuti ei tööta veepuhastusjaamad ja linnas levib korralikult maha matmata surnute tõttu laibahais.