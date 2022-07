Eesti esilobistide hulka kuuluv Andreas Kaju räägib inglise keeles. „See on nagu see meem: mida mu ema arvab, et ma teen, mida arvab ühiskond, mida meedia ning mida ma päriselt teen.“

Ühiskond arvab, et temasugused mehed käivad poliitikutega saunas ja golfi mängimas. Ikka selleks, et hea tasu eest oma klientide huvisid kaitsta. Kuid reaalsus on Kaju sõnul märksa igavam. Enamasti on tegu liiga eredalt valgustatud ja ülerahvastatud koosolekuruumidega, kus „sööme kausis olevaid komme ja arutame“.