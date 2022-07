Põgenikekriis, mille vallandas Venemaa sissetung 24. veebruaril, on suurim pärast teist maailmasõda. Euroopasse pages karmima hinnangu järgi ligi üheksa miljonit ukrainlast. Kuid viimaste andmete põhjal on üle kolme miljoni naasnud. Sest on paiku, kuhu tulla. Kus on turvaline, kus on kodu. Paraku on aga hävingut veel rohkem.