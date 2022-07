SÕJAPÄEVIK (141. päev) | Kaliningradi blokaad. Miks andis Brüssel Venemaale järele?

Euroopa Liidu suunas kõlavad järjest süüdistused: miks anti Venemaale järele? Miks lubab Euroopa Komisjon Vene transiiti Kaliningradi? Leedukad keelasid Venemaal viina, metalli ja muud kaupa üle oma maa vedada, kuna Euroopa Liit otsustas ju sanktsioonid ja Leedu kehtestas neid. Venemaa läks marru. Brüsselist ühtegi sõnumit ei tulnud. Kuniks eilseni. Kuu aega mõeldi ja jõuti otsuseni, et mööda raudteed võib Venemaa kaupa Kaliningradi vedada. Venemaa hingas kergemalt, ütles, et tubli Euroopa. Leedugi sai rahu ja leppis komisjoni otsusega. Lõpuks oli selgus majas, kuidas käituda.

Euroopa Liidu ametnike seas aga sahistatakse, et komisjoni otsus ei tulnud päris niisama. Otsustati kõva surve all. Ja kes surusid? Saksamaa ja USA. Mõlemal on pained Külmast sõjast ja igasugune jutt blokaadidest on neile väga vastukarva.