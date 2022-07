SÕJAPÄEVIK (146. päev) | Venemaa leidis uue eeskuju ja liitlase. Türgi ähvardab jälle Soomet ja Rootsit

Venemaal on Iraanile suured lootused. Sestap läks Putin täna oma teisele sõjajärgsele välisvisiidile Teherani. Omaette küsimus on, et kui palju ta iraanlasi usaldab. Kui Putin Teheranis lennukilt autosse istus, katsus ta selle ukselinki. Iseenesest ei tundu midagi erilist. Ent diktaatori turvamees tõmbas lingi ruttu valge lapiga Putini sõrmejälgedest puhtaks.