Lastearst: alla 4aastased lapsed batuudil hüpata ei tohiks

Igas vahetuses tuleb tal 3–4 korral tegeleda batuudil saadud vigastustega. Levinud on peapõrutused ning muud traumad. Iljinskaja hoiatab, et batuudi turvavõrk ei hoia otseselt vigastusi ära. See tagab ainult, et lapsed batuudilt maha ei kuku, aga ei kaitse neid üksteisele peale hüppamise eest.