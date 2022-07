Veganitele ei meeldi kaupade paigutus Selveris

„Miks peab vegan vaatama lihatükki, mis talle hingematvalt haiget teeb, et oma taimne toit leida?“ küsiti grupis ja lisati, et kala- ja lihalettidest käiakse suure kaarega mööda, sest sealne vaatepilt tekitab ängistust ja valu ning liha ei ole toit. Kaebaja väitel on veganitele ülekohut tehtud, sest vegantooted viidi lihasööjate lettidesse, et nende toiduvalik oleks suurem.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski kinnitab, et tegemist ei ole veganite kiusamisega, vaid ettevõte soovib suurendada vegantoodete osakaalu ja teha need kättesaadavamaks kõigile inimestele. Ka mitteveganid armastavad hummust ja taimseid kotlette. Selveri töötajad on märganud, et liha süüakse aina vähem. Toodete gruppide kaupa lettidele paigutamine on seega igati loogiline lahendus.

Sellist toodete paigutust testitakse suuremates Selveri kauplustes. Veski ütleb, et vegantooteid ei panda teiste toodetega segamini, vaid need paiknevad riiuli alguses ning on märgistatud asjakohase sildiga.