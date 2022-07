Paar tundi pärast Ekspressi loo ilmumist kadus Pirita randa pääsemist tõkestanud aed

Aia valmimise järel muutus linnaosavalitsuse positsioon kardinaalselt. Tõenäoliselt põhjustas muudatuse asjaolu, et Merivälja ja Mähe elanikest valijad avaldasid tänava sulgemise üle valjult nördimust. Tallinna linnaplaneerimisamet koostas ettekirjutuse, milles leiti, et „piirdeaia rajamise näol on tegemist omavolilise ehitisega“. Ning et detailplaneeringuga vastavusse viimiseks „tuleb Variku tee kinnistule rajatud piirdeaed likvideerida/lammutada“.