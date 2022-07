Allan Kaldoja reisikiri: Riik, kust liigub Vene sõjaväelaste ja FSB abil Euroopasse 100 tonni heroiini

Tadžikistanis valitseb juba 27 aastat Emomali Rahmonov. Ta tuli võimule kodusõja ajal, mis 1990. aastate alguspoolel nõudis üle 200 000 inimelu. Meil teatakse neist sündmusist vähe. Rahmonovil on suur perekond, kelle vahel on riigi majandus kenasti ära jaotatud.

Käime kohalikus Vene teatris vaatamas Ostrovski „Balzaminovi pulma“. Kindlasti on seda võimalik teisiti lavastada, aga see, mida meie näeme, on erakordselt halb. Laval pilatakse rahvalikult vene külalolle ja jõukureid, vilguvad kirevad kostüümid ja krääksub bajaan. Praegu, sõja ajal, on seda lausa jälk vaadata. Meie ühiskond on vahepeal 200 aastat edasi arenenud, aga lavalt vaatab vastu tahk sellest „Русский мир'ist“, mis läppunud lehka levitades jälle kord üle oma pangeääre tahab loksuda.