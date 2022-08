Pärnu soovib hakata elanike prügi kaaluma, see eksperiment toob kaasa prügiveo hinnatõusu

Riigi ühe suurema prügifirma Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude ütles, et tema oli sellist otsust kuuldes nõutu. „Mis probleemi lahendama hakatakse, miks linn seda teeb, hästi aru ei saa,“ tunnistas Luude ja oletas, et võib-olla on idee taga osa klientide nurin, et prügikonteinereid tühjendatakse ka siis, kui need ei ole veel täiesti täis, aga maksma peab ühepalju.