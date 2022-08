EKSPRESSI PODCAST | Valgustades Eesti salajaseimat suurannetajat: mõjuvõimuga kaasneb kohustus olla avaliku elu tegelane

Ole nii hea inimene kui tahes, kui sul on ühe erakonna või Eesti poliitka üle laiemalt väga palju võimu, pole pääsu ajakirjandusliku läbivalgustamise eest. See on lausa kohustus ühiskonna ees, leiavad ajakirjanikud, kes kirjutasid põhjaliku loo Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsillast.