SÕJAPÄEVIK (162. päev) | Kui pingsalt peab järgima sõjaseadusi, kui sind ründav vaenlane seda ei tee?

Ukrainlasi on hingepõhjani solvanud Amnesty Internationali täna avaldatud raport, mis hurjutab Ukraina armeed selle eest, et Vene vägede pihta on tulistatud koolimajadest, tsiviilelanike kõrvalt, ning et sõdurid on viibinud ka haiglates. Sellega teeb Ukraina oma tsiviilelanikud kohe sihtmärgiks, mis sest, et see Venemaa tegusid ei õigusta, kirjutab organisatsioon. Vastukaja raportile on tuline, sellest allpool pikemalt.