SÕJAPÄEVIK (164. päev) | Vene meedia: Põhja-Korea annab Putinile 100 000 sõdurit

DONBASSI: Putin loodab, et Põhja-Korea diktaator Kim Jong Un saadab talle Donbassi sõdureid appi hävitama ja töölisi abiks põrmustatut uuesti üles ehitama.

Ukraina sõdurid on rindel märganud, et venelased kasutavad nüüd Iraani sõjadroone. Ukraina presidendi nõunik Oleksii Arestovitš andis eile teada, et nii ongi, Venemaa sai Iraanilt esimesed 46 sõjadrooni.