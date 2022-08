Allan Kaldoja reisikiri: riik, mille rahvas ei lase võimukate vanameeste diktatuuridel lõpuni vabalt vohada

Järve äärsetel karjamaadel on rohkesti veiseid, lambaid, hobuseid ja eesleid. Ühel künkanõlval märkan üksikut ratsanikku, noort meest, kalpakk peas, uhkelt läbi oma kodumaa avaruste kappamas. Kuidagi mõistan sel hetkel, miks Kõrgõzstanis pole diktaatorid suutnud end kehtestada. Kirgiisid on oma hingeliselt ülesehituselt vabad inimesed. No kuidas sa aheldad selle ratsaniku oma tahte teenistusse – tema tahe on vaba.