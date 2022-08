Allan Kaldoja: kes loobub vabadusest turvalisuse nimel, ei vääri kumbagi ja kaotab mõlemad

Me ei saa aktsepteerida harimatuid seisukohti, mis õõnestavad meie julgeolekut. Me ei tohi tolereerida, et ministriteks satuvad parteikontorite kabetamise tulemusena juhuslikud inimesed, kel puudub selleks tööks igasugune professionaalne ja eluline ettevalmistus. Me ei saa lubada ametnikel ajada vastutustundetut ja tühja juttu, millest puudub seisukoht, soovitud lahenduse kirjeldus ja plaan sellleni jõudmiseks. Kõige selle lubamine oleks meie vabaduse raiskamine, meie ja me laste tuleviku ohtu seadmine.