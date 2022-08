Hans H. Luik uurib Henrik Hololeilt, kuidas käib Venemaa varastatud lennukite jahtimine. „Minust on saanud rünnakute objekt.“

Hololei tunnistas, et kui nii mõnigi kord otsitakse Venemaa tegevusele korrektset ja pehmemat sõnastatust, siis tema ei ole end tagasi hoidnud ning nimetab liisingufirmadele kuuluvate lennukite mittetagamist varguseks. „Mõni kuu tagasi CNN-le antud intervjuus ütlesin välja, et Venemaa varastas lennukid. Venelastele pole see muidugi meeldinud. Minust on saanud Venemaa rünnakute objekt, mis on suhteliselt ebatavaline,“ sõnas ta. „Me ei tea kolleege, kes oleks rünnakute objektiks sattunud, aga teisalt see näitab, et lennundussanktsioonid on mõjunud valusalt.“