Iseseisvuspäevast on saanud sõja-aastatel suurem pidu kui 9. mai. Tänavu pelgavad aga ukrainlased, et Venemaa plaanib korraldada pidupäeva puhul suure provokatsiooni. On selleks raketirünnak Kiievi pihta või tikkudega mängimine Zaporižžja tuumajaamas, on veel raske öelda.