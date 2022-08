Pidu on läbi. Pead tõstab uusvaeste klass

Kõigile kainestavalt mõjunud 4000eurose megavatt-tunni hinna eelmisel kolmapäeval oleme nüüdseks üle elanud – elektritarbimine vähenes sel kuldsel tunnil kümnendiku võrra (kõigil pole ju börsipakett). See näitab, et hea tahtmise korral on võimalik oma tarbimist planeerida ja vähendada küll, kuigi see on väga ebamugav.

Uusvaesed ei leia, et peaksid ka ise oma tarbimises korrektiive tegema. Küll aga kurdavad, et kõik on liiga kallis ja riik kompenseerigu.

Hüppeline palgakasv pole muidugi kõigile osaks saanud. Inflatsiooniga saame aga kõik ühtviisi pihta. Kes juba enne olid vaesed ja harjunud raha lugema, jäävad veel vaesemaks. Neil on kokkuhoiukohti toimetulekuks keeruline – et mitte öelda võimatu – leida.

Kui viimastel aastatel kordusid uudistes mantrana teated üha hoogu koguvast palgarallist, siis nüüd üha suurenevast inflatsioonist . Euroopa Liidu suurim, 22% inflatsioon on ületanud iga-aastast keskmist palgakasvu, mis viimasel kümnendil on jäänud vahemikku 3–8%.

Ühest küljest on praegu toimuv reaalsuskontroll heast elust natuke lolliks läinud ühiskonnale. Teisalt aga peab riik kärmelt ja tulevikku suunatult tegutsema, et struktuursed reformid ära teha, mis röögatud energiahinnad minevikku pööraks. Sellises äärmuses elamine pole samuti okei ega jätkusuutlik.

Eesti on olnud oma vaese nõukamineviku tõttu, kus midagi saada ei olnud ja kõik olid ühtviisi vaesed, nagu lastekodulaps, kes klammerdub iga suutäie ja uue hilbu külge, mille kätte saab. Taasiseseisvumise järel tekkisid nii meil kui ka mujal Ida-Euroopas uusrikkad – inimesed, kes hakkasid igal aastal jõulukuusele uusi kulinaid ja diivanipatjadele uusi katteid ostma, sest moodi oli tulnud mingi muu värv. Ja auto – see peab mõistagi kogu aeg uus olema. Sest muidu äkki naaber veel arvab, et ma olen vaene!

Kui vaadata Lääne-Euroopa riike, alates armastatud eeskujust Põhjamaadest ning lõpetades vanade kultuuridega Prantsusmaal ja Itaalias, siis ei näe me kuskil sellist veri-ninast-välja kodu-uuendamist ja rikkusega eputamist nagu meil. Inimesed, kes tõenäoliselt on palju jõukamad kui meie, elavad südamerahus aastakümneid ühesuguse sisekujundusega kodudes. Ei lõhuta välja sinna ammu sisse ehitatud kappe ega vahetata iga kümne aasta tagant köögimööblit. Ka autopark ei uuene iga liisinguperioodi lõppedes. Rikkuse demonstreerimine on maitsetu ja taunitav.

Uusrikaste asemele on meil nüüd tekkimas uusvaeste klass. Need on tegelikult samad inimesed, kes endiselt tarbivad arutult ja üle jõu käivalt. Nad ei leia, et peaksid oma tarbimises korrektiive tegema, sest – alles ma sain ju seda kõike endale lubama hakata! Küll aga kurdavad, et kõik on liiga kallis ja riik kompenseerigu.

Seda mõttemalli on avalikult kuulutanud näiteks üks spordiklubi, kes tõsimeeli leidis, et suurte klaasakende tõttu ülekuumenenud jõusaali kulukat jahutamist peaks kompenseerima riik(!). Sellele viitab ka hiljutine Delfi artikkel, kus irooniliselt kuulutati, et majandusministeeriumi jagatud energiasäästunipid – näiteks mitte panna külmikusse sooja potti või triikida suurem hulk pesu korraga – on naljakalt ja tüütult misterbiinilikud. Tulgem nüüd ikka maa peale!