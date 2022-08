Koduostjad lükkavad laenu tagasimaksed tulevikku

„Viimaste kuude kiire kasvu taga on nii-öelda inflatsioonipagulased, kelle veendumuse järgi on põhiosa tagasimaksmise ajaks euro ostuväärtus oluliselt väiksem kui täna ja nii on laenu tagasi maksta soodsam. Samas on praegu soetatud kodu väärtus 20 aasta pärast omajagu kasvanud,“ ütleb Pechter. Tema sõnul ei heiduta inimesi ka see, et erigraafikuga kodulaenu baasintress on tavapärasest veidi kõrgem, alates 2,5% pluss euribor.