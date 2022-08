Darja Dugina müsteerium: mis on teisejärgulise propagandist-filosoofi mõrvamise point?

Sõnad võivad osutuda nende kirjapanijale prohvetlikeks. 20. augusti õhtul Moskva lähistel autoplahvatuses surma saanud Darja Dugina kirjutas veebiküljel Geopolitika.ru teksti pealkirjaga „Post-poliitika vs. eksistentsiaalne poliitika“ järgmist: „Neljas maailmasõda mängib mastaapidega: selle peamiseks iseloomustajaks on ebasüsteemsus, kaootilisus ning suvalisus sündmuse mastaabi hindamisel (mikronarratiiv muutub sündmuseks, makronarratiivi ignoreeritakse). Terroristlik akt hõlmab väikese pindala: üks hoone, üks saal, mõned toad või terrass (mikronarratiiv). Kuid selle tähendus on sama suur nagu Stalingradi lahingul (makronarratiiv).“