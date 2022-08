SÕJAPÄEVIK (181. päev) | Rünnaku kartuses: USA soovitab tungivalt oma kodanikel Ukrainast lahkuda

USA on briifinud, et neil on luureteavet, mille järgi kavandavad venelased rünnakud tsiviiltaristu ja valitsushoonete vastu. Ameeriklased on selle sõja eel ja jooksul korduvalt jaganud Venemaa tegevuse kohta teavet, mis on osutunud tõeks. Ekspress on kuulnud hoiatuste kohta kinnitusi ka oma allikatelt.