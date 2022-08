SÕJAPÄEVIK (183. päev) | Zaporižžja tuumajaam on võrgust välja lülitatud

Tuumajaam on saanud augusti jooksul korduvalt pihta – pooled süüdistavad rünnakutes teineteist. Vaatlejate sõnul pole aga mingeid tõendeid selle kohta, et Ukraina väed oleks tuumajaama rünnanud. Küll on fakt, et venelased on viinud oma väed tuumajaama. Nad okupeerivad seda ja ei pea paljuks tuumaohutuse arvelt oma sõjalisi eesmärke edendada.