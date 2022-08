Venemaa väed on üritanud silda vahepeal parandada, kuid on nii palju siiski selle ülesande mõttetust tõdenud, et silla lähedale rajatakse pontoonsilda, kust saaks varustust üle liigutada. Samal ajal kasutavad nad ka vana head parvetamise meetodit. See viimane on väga aeglane viis varustuse toimetamiseks jõe läänekaldale, kus suur hulk Vene vägesid. Pontoonsilla valmimine parandaks okupantide logistikat oluliselt, aga kuna jõgi on lai, siis võtab see aega. Mõnedelt fotodelt on näha, et umbes kaks kolmandikku sillast on valmis.