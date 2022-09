Valvearst: mitte kõigis peredes pole pidupäev. Möödunud öösel jõudis minuni taas üks noor, kes otsustas, et tema elu pole edasi elamist väärt

„Valvearstina jõudis möödunud öösel minuni taas üks armas, väga tubli, kena ja võimekas teismeline noor, kes oli otsustanud, et tema elu pole edasi elamist väärt. See tee selle punktini on tal kestnud juba paar aastat, kulgedes tõusude ja mõõnadega.

Ka katse ära minna polnud esmakordne. Sealjuures aga ei takistanud halb enesetunne tal kevadel lõpetada hõbedaselt kooli või leida endale suveks tööd. Ainult, et see sisemine raskus ei luba tal uhkust tunda iseenda saavutuste üle. Ja loomulikult ei oska ta selles valus märgata teda ümbritsevate muret tema pärast ja vastu võtta talle endale möödapääsmatult vajalikku abi.

Kõigi lohutuseks, tema tee siin meie keskel õnneks jätkub. Aga, ma väga soovin, et me oskaksime veelgi enam aidata neid noori ja ka nende vanemaid, sest kriis lapses põhjustab alati ka kriisi vanemas. Midagi on meile veel neis vaimsetes kokku kukkumistes tundmata. Ehk annab tulevik sellele vastuse.“

Karmen Koppel jagas Eesti Ekspressiga lastekaitsepäeval ka isiklikku kogemust lootuses, et ehk aitab see mõnda last päästa. Filmidest „Vehkleja„ ja „Väikelinna detektiivid“ tuntud Liisa Koppel oleks pidanud möödunud kevadel seisma ootusärevusest õhetavate abiturientide seas ja lõpetama gümnaasiumi, kuid lillesülemi tagant piiluvat Liisat lõpupildil polnud - depressioon röövis enne tema elu.