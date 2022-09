Õpetajad, päästjad ja politseinikud otsivad lahendusi palgasurvega toime tulekuks

Elmar Vaher räägib, et juba otsitakse alternatiive pärispolitseinikele. „Näiteks oleme andnud pilootprojekti käigus mõndades piirkondades igapäevase patrullpolitseinike ülesande üle lasteaiarühmadele. Neil juba on väiksed helkurvestikesed seljas. Ega kriminaal kaugelt aru ei saa, kumb vastu tuleb. Ta näeb helkurvesti ja lõpetab pättuse ära.“ Vaher nendib, et statistikat veel ei ole, kas noored patrullpolitseinikud ka töös efektiivsed on, aga loodab siit vähemalt aastate pärast pealekasvu muidu kokku kärbuvale politseile.