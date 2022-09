INTERVJUU | Oleg Ossinovski: tõstes inimeste palka, muudame nad vaesemaks

Meie tuulikud Rõustes teenivad praeguste uskumatute elektrihindade juures ülikasumeid. Mul on ausalt öeldes isegi häbi seda raha vastu võtta, sest ma pole harjunud äris mittetöist tulu teenima. Rõõmustamise asemel peaks kõigil energiatootjatel praegu olema häbi selle pärast, mis toimub.

Kui minna nende ettevõtete juurde, mille käsi käib halvemini... siis sõja algusest on loomulikult palju muutunud: logistika, suhted, kliendid. Aga ma ei ütleks, et meil on põhjust kurta, töötame endiselt edukalt.