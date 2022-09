SÕJAPÄEVIK (193. päev) | Hersoni vastupanuvõitleja meenutab: seal toimuvaga võrreldes ei tundu Butša enam nii õudne

Esmaspäeval hakkasid avalikkusse jõudma teated ukrainlaste ulatuslikust vasturünnakust Hersoni oblastis. Nädala jooksul on sealt saabuvad sõnumid olnud vastuolulised ja raske on sotti saada, mis tegelikult toimub. Ühed räägivad suurest pealetungist, teised venelaste nõrkuste kompamisest. Kolmandad väidavad, et ukrainlaste pealetung kukkus juba katastroofiliselt läbi. Ukraina relvajõud ise kutsuvad inimesi üles hoiduma igasuguse info jagamisest, mis võiks paljastada nende võitlejate, sõjatehnika ja logistilise tähtsusega asukohti või muul moel nende tegevust kahjustada.