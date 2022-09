Venemaa asutused peavad kohustuslikus korras avama kontod riiklikes ühismeediakanalites

Kreml võttis VKontake ning Odnoklassniki (tõlkes Kontaktis ning Klassikaaslased) 2021. aastal täielikult oma kontrolli alla, kui nende suuromanikuks said riigile kuuluv Gazprombank ning kindlustusfirma Sogaz.

Kahe ühismeediakanali omanikfirmat VK juhib Vladimir Kirijenko (39), president Putini administratsiooni asejuhi Sergei Kirijenko poeg. Just Sergei Kirijenko tegeleb alates 2016. aastast Kremlis avaliku arvamuse kontrollimise ja juhtimisega, pärast Ukraina ründamist vastutab ta ka okupeeritud alade valitsemise ja meelsuskontrolli eest.

„Pärast sõja algust on telekanalid täis sõda ja Ukraina teemat, kõik avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et inimesed on sellest väsinud ning vaatavad televisiooni järjest vähem,“ sõnas Gretzkiy.