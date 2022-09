„Nüüd on nad võrdsel positsioonil,“ ütleb suursaadik Viljar Lubi, viidates juulikuisele Kallase-Trussi kohtumisele, kus viimane oli veel välisminstriametis. Et nii Tallinnas kui Londonis on võimul naine, pole üldse vähetähtis. Maailmapoliitikas sünnivad paljud otsused tihti isiklike suhete najalt. Kuivõrd mõlemad on ka ideoloogilised majandusliberaalid, on side sedavõrd tihedam.