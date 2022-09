SÕJAPÄEVIK (196. päev) | Kas lääs on Vene laskemoonavarusid üle hinnanud?

Endine Venemaa sõjaline juht Ida-Ukrainas sõjakurjategija Igor Girkin avaldas eile Telegramis, et Balaklijas paiknenud Vene sõdurid olid puuduliku väljaõppega ega osanud kasutada nende käsutuses olnud raskerelvastust. Sõja algusest saati Vene armeestaapi ülikriitiliselt suhtunud Girkini väitel tulistasid ka Vene õhujõud ründavaid ukrainlasi võimalikult kaugelt, nii et see mõjutas tugevalt nende lasketäpsust.