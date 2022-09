Fikseeritud pakett ei anna kindlust: elektrimüüja lõpetas Pärnu spaadega ühepoolselt lepingu, nüüd käiakse kohut

„Lugesin lepingu läbi, ei leidnud ühtegi punkti, mis lubaks lepingut ühepoolselt lõpetada. Fikseeritud hinna mõte ja sisu ongi ju see, et me lepime kokku teatud perioodiks kindla hinna ja see välistab, et see keset perioodi lõpeb,“ selgitab Ratnik ootamatut olukorda.