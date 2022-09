Jürgen Ligi kardab kõrgepalgalisele töökohale saatmist

NÄDALA ANEKDOOT Mis vahe on elektril ja äikesel? Elektri eest peab maksma, äike tapab tasuta.

NÄDALA BEŠKINA „Tänapäeval on Tallinna kiirabi iga ilmaga tasuta.“ Pane alla tiitel ka: Betina Beškina, abilinnapea Tallinna pressikonverentsil 7.09

Andrus Ansipi sõnul on Reformierakonnas asjad alati nii käinud ja põhjust muutuseks ei ole. „Mina käisin ja kannatasin Euroopa Komisjonis. Siim Kallas käis ja kannatas. Üks päev tuleb kõigi kord. Olgu komisjonis, kontrollikojas või mõnes kohalikus nõukogus.“

Jürgen Ligi räägib avatud kaartidega, et tal tekkis hirm juba kevadistel aruteludel partei juhatuses, kus pakuti võimalikke kontrollikoja liikme nimesid. Nüüd üllatusena tulnud Pentus-Rosimannuse nimi tõi naeratuse ta suule. „Ma olen viimased pool aastat elanud pakitud kohvriga. Ma olen neljakordne minister, muidugi on varsti minu kord Euroopasse kõrgepalgalisele töökohale minna,“ ütles Ligi.

„Aga ma olen erakonnakaaslastele ka selgitanud. Ma olen Jürgen Ligi, mitte Jürgen Kaugel,“ sõnas ta trotslikult. „Seetõttu pandigi mind esmalt Eesti Panga nõukogusse, aga noored tulevad peale, Andres Sutt võtab üle ja mina asun jälle hirmus sinekuuri ootama. Kuna kõik nii ajaloolise mäluga reformarid on juba kuskile ära saadetud, kardan, et see juhtub ka minuga.“

Teenekate reformarite sõnul ei ole Euroopas töötamine mingi meelakkumine. See on rohke ja raske meelakkumine. Anonüümse neljakordse välisministri ja nüüdse europarlamendi liikme sõnul on iga päev vähemalt viis vastuvõttu, millest vähemalt kahelt oleks viisakas läbi astuda. „Muudkui antakse veini. Aga niimoodi on raske järge pidada, mis läheb palgast, mis kanda kuluhüvitistesse, milleks kasutada transpordikompensatsiooni. See kõik on kõrgem matemaatika. Mul on Exceli tabelid, et kõiki kulusid õigesti sisse kanda!“

Isamaa poliitikud on see-eest tänulikud. Priit Sibul selgitas, et tegelikult nad enam ei tahagi kõiki kohti endale. „Oleks Isamaa erakond see mis kunagi, oleks meil juba järgmised Kaljulaidid ja Hololeid pukis. Aga me ju ei jaksa. Kogu aeg ilmub mingeid uusi kohti, kuhu peab jälle nimesid pakkuma. Fakt on see, et meil on kohapealgi hõre pärast Parempoolsete lahtilöömist, meil polegi mahti igale poole Partsi-suguseid saata.“