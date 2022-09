SÕJAPÄEVIK (199. päev) | Ukraina vabastab juba Donbassi. Venemaa väidab, et nende vägede taganemine oli kaval pettemanööver

Kui Sõjapäeviku lugejad arvasid, et Ukraina väed võtsid oma kodumaa alasid okupantidelt eile pöörase kiirusega tagasi, siis tänane pilt sõjaväljalt tundub veelgi uskumatum. Naljaga pooleks võib öelda, et varsti hakkavad ehk tulema uudised ukrainlastest Moskva all. Venemaal on vesi ahjus. Kas just märk ahastusest, kuid Eestiski jäi alkoholipoe ees kaamerasilma ette üle kahe koha parkiv Venemaa saatkonna auto.