INTERVJUU | Eestis esinev Briti komöödialegend John Cleese ei pea enda surma üle naljatamist tabuks

Ma ei ole päris kindel, kuid põhinen oma oletuses sellele, kumba enda arvates rohkem ETV-s olen näinud. Ja sellele, et minu teadvusesse sisenes ta esiti kui Basil Fawlty - pikk, küüniline ja üsna saamatu hotelliomanik, kelle kuiv ja sarkastiline huumor on ta tänaseni Briti kultuurimällu jätnud. Channel 4 korraldatud 2001. aasta küsitluses leiti, et tegu on aegade parima telekarakteriga Homer Simpsoni järel.