SÕJAPÄEVIK (200. päev) | Vene väed lagunesid nii, et isegi Kremli propagandamasin on peata

Vene idarinde lagunemist peavad erutunumad hääled sedavõrd märgiliseks, et see kirjutatakse eraldi ajalooraamatutesse. Seda, et Vene väed ei tee mingit taktikalist taganemist, nagu püüab Vene kaitseministeerium halenaljakalt väita, näitab juba ainuüksi asjaolu, et neist jääb maha kümneid ühikuid üliväärtuslikku tehnikat: tanke, õhukaitset ja palju muud.