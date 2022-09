Urmas Jaagant: Keskerakonna nišš on hallid lepad

Keskerakonna küttepuude jagamise aktsioon esmaspäeval Toompeal pakkus paljudele nalja. Esmalt siis, kui seda peeti naljaks, ja eriti siis, kui selgus, et see polegi nali. Samamoodi naerdi ka tookord, kui Keskerakonna endine juht Edgar Savisaar jagas kartuleid ja küttepuid täpselt kaks päeva vähem kui 13 aastat tagasi. Aga nalja on mõlemas tegelikult sama vähe.