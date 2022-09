SÕJAPÄEVIK (202. päev) | Kaduv usk Venemaa jõusse toob uued ohud

Ukraina vastupealetung okupantide vallutatud aladele jätkub, praeguseks on Harkivi oblastis vabastatud mõnedel andmetel 300 asulat. Neist paljud on pisikesed ja ilmselt ka elanikest peaaegu tühjad. Tõsi, suuresti tühjad on need olnud ka okupantidest, kes – ilmselt targasti käitudes – on otsustanud märksa kaugemale pageda, et seal siis üritada uued kaitsepositsioonid paika saada.