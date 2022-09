SÕJAPÄEVIK (204. päev) | Lahinguväljal peksa saanud Venemaa anub Kiievilt rahu

Kozak on Putini lähedane liitlane juba 1990ndatest, kui mõlemad töötasid Peterburi linnavalitsuses. Ta oli ka kohal kolm päeva enne sõda toimunud Venemaa julgeolekunõukogu kogunemisel, kus otsustati Donbassi „rahvavabariigid“ Venemaaga liita. Sealt jäi ehk paljudele meelde, kuidas Putin alandas oma luureülemat Sergei Narõškinit puterdamise pärast.

Putin tegi Kozakile selgeks, et lihtsalt NATOst loobumisest enam ei piisa Ukrainasse rahu toomiseks. Diktaator tahtis enamat. Uus eesmärk oli Ukrainalt suured alad vallutada. Sõda jätkus, Kozak kadus pildilt.

Märtsis lõppes igasugune jutt rahust. Aprillis ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et läbirääkimistest on veel liiga vara rääkida. Juuli keskel ütles ta, et „läbirääkimistel pole mingit mõtet“.