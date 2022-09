EESTI EKSPRESSI EKSPERIMENT | Sünnipäeva puhul võtsid ajakirjanikud kastirattad ja jagasid Tallinna kesklinnas ise värsket lehte

Aga võtame Ekspressi aasta kokku. Tõtt-öelda võiksin laduda siia palju häid arve. Ekspressi veebilugejate hulk on kasvanud, digitellijaid lisandub iga päev. Kuna meie lood on Delfi kogupaketi osa, siis pääseb meie tasulisi lugusid lugema 150 000 kasutajat. Hea on see, et paberlehe lugeja püsib samuti truult ning pole mingit põhjust rääkida paberlehe hääbumisest. Toimetus pingutab ühtmoodi nii veebi- kui ka paberväljaandega.

Praegune aeg on ajakirjanduses töötamiseks huvitav, aga samavõrra ka keeruline ja pingeline. Ilmselt ei ole vaja ühelegi lugejale öelda, kui turbulentsed on olnud maailmas viimased kaksteist kuud. Eelmisel sügisel võimsalt pead tõstnud koroona ja ühiskonnas olevad vastuolud, veebruaris alanud Ukraina sõda, energiakriis, sinna sekka ka valitsusevahetus, meeletu inflatsioon ja palju muud. Kui nii mõnigi inimene võib astuda korraks uudisvoost välja, siis ajakirjanikud on nende teemade keskel kogu aeg, sest peame lugeja jaoks leidma selle kõige olulisema, looma konteksti. Pole lihtne.

Nii on Ekspressi ajakirjanike aasta olnud pingeline, tempokas ja töine. Ja emotsionaalne. 24. veebruari hommik on kõigil meeles... Selle päeva õhtul ilmus esimene Ekspressi sõjapäevik. Leppisime kokku, et teeme nii kaua, kui on põhjust kirjutada ja lugejate huvi püsib. Nüüd, 21. septembril ilmus päevik numbriga 210. Täpselt nii mitu päeva on sõda kestnud. Ekspressi ajakirjanikud on iga päev sündmusi tähelepanelikult jälginud, otsinud uut infot, analüüsinud ning pannud lugejale kirja just selle kõige tähtsama. Me jätkame sõjapäevikuga. Kahjuks on kirjutamist piisavalt.