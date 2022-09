SÕJAPÄEVIK (212. päev) | Okupeeritud alade libareferendumi jaoks avati valimisjaoskonnad ka Venemaal

Veider on nimetada referendumiks silmamoondust, mida Venemaa Ukrainalt okupeeritud Hersonis, Zaporižžjas, Donetskis ja Luhanskis korraldab. Rahvusvaheliste normidega see kooskõlas ei ole. Tulemus on juba ette teada. Vene meedia ennustab, et Donetskis ja Luhanskis hääletab 97% valijatest Venemaaga liitumise poolt. Nii nagu 2014. aastal Krimmiski.