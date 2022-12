Suurbritannia (nüüdseks juba erru läinud) peaminister Boris Johnson hõikas 4. veebruaril 2020 välja, et saareriik kavatseb bensiini- ja diiselmootoriga autode müügi keelata alates aastast 2035. See oli suur uudis, sest varem plaaniti sama aastaks 2040. Johnson lisas, et keeld tuuakse võib-olla veel varasemaks, kui võimalik. Peaministri etteaste toimus ÜRO kliimakonverentsi väljakuulutamise üritusel, nii et kogu maailm pidi seda nägema ja kuulma.